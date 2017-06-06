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В Омске хотят обанкротить очередную компанию депутата Владимира Седельникова
Экономика  •   6 июня 2017, 12:17, последнее обновление 6 июня 2017, 12:41  •  печать

В Омске хотят обанкротить очередную компанию депутата Владимира Седельникова

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Финансовые претензии к ООО "Дружино-Агро" возникли у омских налоговиков.

В Арбитражный суд Омской области поступило заявление о банкротстве ООО "Дружино-Агро". Инициатором процедуры выступает инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Центральному округу Омска. Скорее всего, на подобный шаг налоговики пошли в связи с налоговой задолженностью предприятия. Получить комментарии от налоговой службы пока не удалось.

ООО "Дружино-Агро" зарегистрировано по адресу пр. Маркса, 18/6. Директор - Константин Романов. Одним из учредителей общества является ООО "Теплично-парниковый комбинат "Агрокультура" депутата областного парламента Владимира Седельникова. Добавим, только в прошлом году по линии регионального Минсельхоза "Агрокультура" получила в виде субсидий почти 30 млн руб.

Напомним, в стадии банкротства находится другая компания народного избранника - ООО "Агрохолдинг "Дружино". Правда, де-юре компания Седельникову уже не принадлежит, он продал свою долю в обществе.

Компании, объединённые брендом "Дружино", занимаются выращиванием, сортировкой и продажей овощей и фруктов.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #Владимир Седельников #Дружино

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