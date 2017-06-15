"Иртышское речное пароходство" уменьшило объём перевозок нефтегрузов
Экономика  •  15 июня 2017, 16:14, последнее обновление 15 июня 2017, 16:22  •  печать

"Иртышское речное пароходство" уменьшило объём перевозок нефтегрузов

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ИРП опубликовало годовой отчёт о деятельности за 2016 год.

В 2016 году "Иртышское речное пароходство" (ИРП) снизило объём перевозок нефтегрузов. Однако прибыль компании возросла по сравнению с 2015 годом, пишут "Сибновости" со ссылкой на годовой отчёт ИРП.

В документе сообщается, что во время прошлогодней навигации пароходство перевозило нефтеналивные грузы в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В результате доходы от перевозки нефтегрузов уменьшились по сравнению с 2015 годом на 12,7 %, то есть до 401,13 млн руб. На нефтегрузы пришлось 48,3 % доходов "Иртышского речного пароходства".

Не смотря на это, ИРП перевезло 752,1 тыс. тонн грузов, превысив почти вдвое показатель предыдущего года. Из этого объёма 545,1 тыс. тонн пришлись на песок, поставленный "Лазуриту", "Сибирскому подводнику" и "Тобольскому речному порту". Рентабельность деятельности предприятия увеличилась до 19,7 %, а чистая прибыль составила 115,7 млн руб. В документах за 2015 год была указана сумма в размере 48,79 млн руб.

По информации об аффилированных лицах на 31 марта 2017 года, АО "Обь-Иртышскому речному пароходству" принадлежит 39,21 % акций ОАО ИРП. Ещё 29,94 % находится у ООО "Обь-Иртышской логистической компании", 18,88 % - у ООО "Сергинский речной порт" и 4,47 % - у Ильдара Мухутдинова.

Теги  •  #груз #Иртышское пароходство #нефть #прибыль

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