В Омской области повышают размер МРОТ

Правительство Омской области, Федерация омских профсоюзов и Омское региональное объединение работодателей подписали дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате. С 1 июня на 4 % предусматривается повышение регионального аналога минимального размера оплаты труда. Для работников внебюджетной сферы (кроме сельского хозяйства и продовольствия) он повысится с 8625 до 8970 руб., для остальных категорий - с 7500 до 7800 руб.

Добавим, каждый регион вправе установить свой МРОТ, размер определяется с учётом социально-экономических условий территории. С 1 июля на территории всей страны МРОТ составит 7800 руб.