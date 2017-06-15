В Омской области повышают размер МРОТ
Экономика  •  15 июня 2017, 13:31  •  печать

В Омской области повышают размер МРОТ

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Для работников внебюджетной сферы минимальный размер оплаты труда составит 8970 руб.,  для бюджетников - 7800 руб.

Правительство Омской области, Федерация омских профсоюзов и Омское региональное объединение работодателей подписали дополнительное соглашение к региональному соглашению о минимальной заработной плате. С 1 июня на 4 % предусматривается повышение регионального аналога минимального размера оплаты труда. Для работников внебюджетной сферы (кроме сельского хозяйства и продовольствия) он повысится с 8625 до 8970 руб., для остальных категорий - с 7500 до 7800 руб.

Добавим, каждый регион вправе установить свой МРОТ, размер определяется с учётом социально-экономических условий территории. С 1 июля на территории всей страны МРОТ составит 7800 руб.

Теги  •  #бюджетник #МРОТ #правительство Омской области

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