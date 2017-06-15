Омский Минфин решил выделить дополнительно 1 млрд на сферу образования

Сегодня, 15 июня, депутатам областного парламента представили третьи изменения в бюджет региона. Доходы выросли более чем на три млрд руб.

В первом квартале текущего года налоговые отчисления выросли, максимальный рост показал налог на прибыль - 68,4 %. Это позволило омскому УФНС увеличить прогноз по поступлению налогов. В соответствии с ним доходы областного бюджета вырастут почти на 3,2 млрд руб.

Большая часть средств, 1 млрд руб., будет направлена на сферу образования. Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе областного Минфина, средства будут направлены на подготовку образовательных учреждений к учебному году, в частности на покупку учебников (234 млн руб.), оплату труда и расходов частным детским садам (60,5 млн руб.), организацию школьного питания (6 млн руб.), выплату стипендий (33 млн руб.) и другие цели.

306 млн руб. предполагается выделить на осуществление бюджетных инвестиций. Так, 67,4 млн руб. будет направлено на строительство поликлиники на 1000 посещений, 9 млн руб. - музея имени Врубеля; 0,5 млн руб. - Воскресенского собора.

Увеличит Минфин также расходы на организацию пассажироперевозок. Сумма субсидий перевозчикам железнодорожным и автомобильным транспортом на возмещение затрат составит 62 млн руб. Также 43 млн руб. будет направлено местным бюджетам на обеспечение организации пассажирских перевозок.

Проект закона, в котором прописаны все эти изменения, был рассмотрен сегодня на заседании Законодательного собрания. Коммунисты традиционно выступили против строки, предполагающей расходование 42 млн руб. на телевидение и радиовещание. Главе региона Виктору Назарову пришлось держать удар. "Мы же не играем здесь в политику, - заявил губернатор. - Телеканал показывает работу всего региона, а не какой-то конкретной партии. Если мы сейчас срежем эти деньги, то, извините за сленг, просто положим организацию на бок, и её придётся ликвидировать".

Большинство депутатов в итоге отклонило поправку фракции КПРФ и приняло изменения в бюджет в двух чтениях.