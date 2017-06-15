Повременные проездные в Омске начнут действовать с пятницы
Общество  •  15 июня 2017, 12:28, последнее обновление 15 июня 2017, 13:04  •  печать

Повременные проездные в Омске начнут действовать с пятницы

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Новая система повременной оплаты проезда вопреки ожиданиям 15 июня не заработала.

Ожидалось, что сегодня, 15 июня, в городском общественном транспорте к оплате начнут принимать новые проездные билеты "ОмКа". Это новая система повременных билетов, купив который, пассажир бонусом получит дополнительно одну поездку по цене 1 руб. Однако совершить её необходимо в течение получаса после первой.

14 июня депутаты горсовета на пленарном заседании утвердили положение о введении в муниципальном общественном транспорте повременной оплаты проезда.

- При совершении первой поездки с электронного проездного будет списан 21 рубль. В случае пересадки в другое транспортное средство стоимость второй поездки составит один рубль и оплата должна быть совершена не позднее 30 минут после первой, - объяснял народным избранникам суть нововведения директор городского департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Но горожане, купившие сегодня "ОмКу", воспользоваться ей не смогли. Кондукторы предупреждали пассажиров о том, что 15 июня она действовать не будет. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в компании "Пассажирсервис", занимающейся выпуском и обслуживанием карт, из-за юридических нюансов введение нового проездного перенесено на пятницу, 16 июня. Депутаты приняли положение, но оно ещё должно быть опубликовано. Сделано это будет только сегодня.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #проездной билет

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