Омский губернатор пообещал снизить налоговую ставку по "упрощёнке"

Сегодня, 15 июня, в ходе отчёта о проделанной за 2016 год работе губернатор Виктор Назаров рассказал о разработке нового законопроекта, призванного облегчить жизнь предпринимателям.

- Я распорядился подготовить законопроект о снижении налоговых ставок по "упрощёнке". В ближайшее время он будет представлен депутатам на рассмотрение, - сообщил глава региона.

Также Виктор Назаров отметил, что в прошлом году на федеральном уровне были поддержаны инициативы облправительства, предполагающие выдачу предпринимателям предупреждений, а не штрафов. Бизнес, по его словам, не надо бить по рукам и давить административными решениями.