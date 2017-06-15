Омский губернатор пообещал снизить налоговую ставку по "упрощёнке"
Экономика  •  15 июня 2017, 11:00, последнее обновление 15 июня 2017, 11:00  •  печать

Омский губернатор пообещал снизить налоговую ставку по "упрощёнке"

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Правительство Омской области разработало проект закона, согласно которому налоговая ставка для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, будет снижена.

Сегодня, 15 июня, в ходе отчёта о проделанной за 2016 год работе губернатор Виктор Назаров рассказал о разработке нового законопроекта, призванного облегчить жизнь предпринимателям.

- Я распорядился подготовить законопроект о снижении налоговых ставок по "упрощёнке". В ближайшее время он будет представлен депутатам на рассмотрение, - сообщил глава региона.

Также Виктор Назаров отметил, что в прошлом году на федеральном уровне были поддержаны инициативы облправительства, предполагающие выдачу предпринимателям предупреждений, а не штрафов. Бизнес, по его словам, не надо бить по рукам и давить административными решениями.

Теги  •  #Виктор Назаров #налоги

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