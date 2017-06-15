Омские депутаты раздадут объекты культурного наследия всем желающим
Экономика  •  15 июня 2017, 11:49, последнее обновление 15 июня 2017, 11:52  •  печать

Омские депутаты раздадут объекты культурного наследия всем желающим

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Сегодня, 15 июня, члены областного парламента внесли в региональный закон изменения, согласно которым неиспользуемые объекты культурного наследия будут передаваться в аренду всем желающим.

Законопроект, уверяют депутаты, был разработан по просьбе общественности. Представители общества охраны памятников давно говорили о том, что процедура передачи объектов культурного наследия не отлажена, сроки принятия решения затягиваются, и это отпугивает инвесторов. Они просили ускорить принятие документа, и вот наконец их словам вняли представители власти. 

Согласно принятому документу, неиспользуемые объекты культурного наследия регионального и местного значения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в аренду на определённый срок с установлением льготной арендной платы. Изначально планировалось отдавать их в пользование на 49 лет, но при разработке окончательного варианта документа эту цифру исключили. Теперь порядок установления льгот и срок аренды будет определяться правительством Омской области. 

Выявлять неиспользуемые культурные объекты тоже будут чиновники. В принятом документе говорится, что они обязаны в течение 90 дней с момента подачи потенциальным арендатором заявки установить, насколько ценен с точки зрения истории и культуры объект, который юридическое или физическое лицо захотело взять в аренду. По истечении срока властный орган обязан за три дня принять решение, включать здание в перечень объектов культурного наследия или нет, и проинформировать заявителя. Арендатор впоследствии обязан в течение двух лет разработать проект восстановления здания, и в течение семи лет привести его в должное состояние.

Теги  •  #аренда #культурное наследие

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