Омский губернатор отчитается о работе
Политика  •  15 июня 2017, 07:45  •  печать

Омский губернатор отчитается о работе

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Виктор Назаров расскажет Законодательному собранию Омской области о результатах работы регионального правительства в 2016 году.

Сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров представит Законодательному собранию доклад об основных результатах деятельности кабинета министров по социально-экономическому развитию региона в прошлом году, а также задачах на текущий период. Отчёт главы региона перед депутатами происходит ежегодно в соответствии с уставом Омской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор расскажет о решениях и мерах, предпринятых в условиях сложной макроэкономической ситуации и жёсткой экономии бюджета, повышении эффективности расходов и сохранении социальной стабильности.

Теги  •  #Виктор Назаров #отчет

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