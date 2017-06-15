Омский губернатор отчитается о работе

Виктор Назаров расскажет Законодательному собранию Омской области о результатах работы регионального правительства в 2016 году.

Сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров представит Законодательному собранию доклад об основных результатах деятельности кабинета министров по социально-экономическому развитию региона в прошлом году, а также задачах на текущий период. Отчёт главы региона перед депутатами происходит ежегодно в соответствии с уставом Омской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор расскажет о решениях и мерах, предпринятых в условиях сложной макроэкономической ситуации и жёсткой экономии бюджета, повышении эффективности расходов и сохранении социальной стабильности.