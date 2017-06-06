Омичи за пять месяцев заплатили более 70 миллиардов рублей налогов

За пять месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 71,3 млрд руб. налоговых платежей. Это на 36,7 % или на 19,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УФНС России по Омской области.

Как отмечают налоговики, наибольшая динамика в сравнении с пятью месяцами прошлого года обеспечена по основным доходным источникам - акцизам (в 1,7 раза), по налогу на прибыль (39,6 %), налогу на добычу полезных ископаемых (36 %), транспортному налогу (28,6 %), налогу на добавленную стоимость (19,5 %).

Тем не менее налоги формируются за счёт нескольких основных источников: акцизы на подакцизные товары - 48,9 %, НДС - 18,7 %, НДФЛ -12,8 %, налог на прибыль - 10,8 %. Их доля составляет более 90 %.