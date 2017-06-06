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Омичи за пять месяцев заплатили более 70 миллиардов рублей налогов
Экономика  •   6 июня 2017, 09:56, последнее обновление 6 июня 2017, 09:56  •  печать

Омичи за пять месяцев заплатили более 70 миллиардов рублей налогов

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По сравнению с прошлым годом рост составил 36,7 %.

За пять месяцев 2017 года от омских налогоплательщиков в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 71,3 млрд руб. налоговых платежей. Это на 36,7 % или на 19,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УФНС России по Омской области.

Как отмечают налоговики, наибольшая динамика в сравнении с пятью месяцами прошлого года обеспечена по основным доходным источникам - акцизам (в 1,7 раза), по налогу на прибыль (39,6 %), налогу на добычу полезных ископаемых (36 %), транспортному налогу (28,6 %), налогу на добавленную стоимость (19,5 %).

Тем не менее налоги формируются за счёт нескольких основных источников: акцизы на подакцизные товары - 48,9 %, НДС - 18,7 %, НДФЛ -12,8 %, налог на прибыль - 10,8 %. Их доля составляет более 90 %.

Теги  •  #бюджет #налоги #УФНС

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