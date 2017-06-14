Омские аграрии сэкономили почти полмиллиарда рублей на налогах
Экономика  •  14 июня 2017, 11:15  •  печать

Омские аграрии сэкономили почти полмиллиарда рублей на налогах

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В прошлом году преференциями по налогу на прибыль воспользовались 300 омских налогоплательщиков.

Правом применения "нулевой" ставки по налогу на прибыль воспользовались 70 сельхозтоваропроизводителей и сэкономили 425 млн рублей. Как сообщают в региональной налоговой инспекции, сохранили свои оборотные средства для дальнейшего развития бизнеса пять инвесторов. Сумма - 330 млн руб. Это организации, осуществляющие вложения в развитие нефтехимического комплекса региона, обрабатывающего производства, а также плательщики, получившие инвестиционный налоговый кредит.

Своим правом не платить налог на прибыль при соблюдении определённых условий воспользовались 78 медицинских и образовательных организаций, сэкономив при этом 138 млн руб. Компании, осуществляющие социальное обслуживание граждан (это 44 налогоплательщика), воспользовались налоговыми преференциями и сохранили 6 млн руб.

Теги  •  #налоговая инспекция #сельское хозяйство

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  14 июня 2017, 11:52

Знание сила как говорят, можно оказывается и такие приличные суммы экономить на налогах, бумаг наверное оформлять много приходится им, но и средства того стоят

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