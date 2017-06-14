Омская область хочет взять в кредит миллиард рублей
Экономика  •  14 июня 2017, 07:54, последнее обновление 14 июня 2017, 09:35  •  печать

Омская область хочет взять в кредит миллиард рублей

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Региональным министерством финансов объявлены аукционы на открытие трёх кредитных линий для Омской области.

На портале госзакупок размещены извещения о проведении аукционов по кредитованию Омской области. Заёмные средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение государственных долговых обязательств области. Заказчиком выступает региональный Минфин.

Два аукциона имеют начальную цену контракта в 419,178 млн руб. Кредиты чиновники планируют получить под 9 % годовых, кредитная линия должна быть возобновляемой с лимитом задолженности в 2 млрд руб. Срок кредитной линии и срок каждого из траншей должен составлять не менее 850 дней с даты подписания контракта. Третья возобновляемая кредитная линия с начальной ценой контракта в 209,589 млн руб. также берётся под 9 % годовых.

Добавим, на 1 мая 2017 года госдолг Омской области составил 36,9 млрд руб. Из них бюджетные кредиты составляют 21,5 млрд руб., долг по кредитным соглашениям и договорам - 10,1 млрд руб. По состоянию на 1 января 2017 года госдолг был равен 44,3 млрд руб., долг по бюджетным кредитам составлял 16,4 млрд руб., по кредитным соглашениям и договорам - 19,8 млрд руб.

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Комментарии
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Виктор Монин  •  14 июня 2017, 09:32

Долг у области уже достаточно большой. Стоит хорошо подумать, стоит ли его увеличивать, ведь отдавать вскоре его надо будет.

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