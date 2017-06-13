В правительстве Омской области обсуждается повышение Стороженко до вице-губернатора
Политика  •  13 июня 2017, 16:10, последнее обновление 13 июня 2017, 16:26  •  печать

В правительстве Омской области обсуждается повышение Стороженко до вице-губернатора

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Старожил регионального кабинета министров Андрей Стороженко может стать заместителем губернатора, сохранив при этом за собой пост министра здравоохранения.

В рамках очередной реформы правительства Омской области министр здравоохранения Андрей Стороженко может стать заместителем губернатора, курирующим весь социальный блок. При этом Стороженко сохранит за собой пост главы Минздрава.

Данный вопрос обсуждается, - подтвердил в разговоре с "Омск Здесь" начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков. - Бумаги в работе, но давайте дождёмся пятницы, когда обо всём будет объявлено официально.

Андрей Стороженко остался единственным членом правительства образца 2012 года, кому удалось до сих пор сохранить свой пост. 16 июня руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Юрий Карючин на специальном брифинге должен разъяснить суть новой реформы кабинета министров и распределением полномочий между вице-губернаторами. Отметим, что с 2015 года ни один из заместителей главы региона не имеет министерских портфелей.

Сейчас в правительстве Омской области социальный блок курирует Татьяна Вижевитова, вернувшаяся на работу в мае после полугодового больничного. По одной из версий, в её зоне ответственности после реформы может оказаться главное государственно-правовое управление. Сейчас у омского губернатора четыре заместителя, один из которых является первым.

Теги  •  #Андрей Стороженко #правительство Омской области

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