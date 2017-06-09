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В Омске ждут бизнес-миссию Курганской и Челябинской областей
Экономика  •   9 июня 2017, 21:33, последнее обновление 9 июня 2017, 21:36  •  печать

В Омске ждут бизнес-миссию Курганской и Челябинской областей

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14-15 июня в город прибудет бизнес-миссия Курганской и Челябинской областей.

В середине июня Омск примет бизнес-миссию из Курганской и Челябинской областей, сообщает пресс-служба администрации города. В составе делегации прибудут представители муниципалитета и руководители крупных предприятий регионов.

ООО "Дельта Технология" представит нестандартное оборудование для предприятий, занимающихся литейным производством. ООО "СМУ Ремстроймонтаж" планирует обменяться опытом с омскими управляющими компаниями. Оружейная фабрика "Златоуст" привезёт образцы клинкового оружия и корпоративных сувениров.

Гостям покажут омские предприятия. Также будет организована биржа контактов с представителями местного бизнеса.

Теги  •  #делегация #Курган #Челябинск

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