Омская область на 58 % увеличила поставки леса в Китай

В прошлом году поставки лесоматериалов из Омской области в Китай увеличились на 58 %.

Работа с китайскими инвесторами по созданию лесоперерабатывающих предприятий позволила Омской области увеличить в 2016 году объём поставок лесоматериалов в Китай на 58,4 %, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Омской области уже работает одно совместное предприятие по переработке лесной продукции.

Следствием развития двухсторонних отношений стало увеличение объёмов поставок лесоматериалов и изделий из них на китайский рынок - за 2016 год они выросли на 58,4 % и составили около 600 тыс. долларов, - заявил в интервью ТАСС губернатор Виктор Назаров.

В ближайшее время между Омской областью и КНР должно быть подписано соглашение о совместной деятельности в сфере лесопереработки. В феврале этого года была создана ассоциация "Лесопромышленный кластер Омской области". В регионе имеется 13 млн кубометров "деловой" древесины, субъекты действующего кластера выбирают только 10 % от этого объёма.