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Омичи стали чаще тратить деньги на косметику и парфюмерию
Экономика  •   8 июня 2017, 09:48, последнее обновление 8 июня 2017, 10:14  •  печать

Омичи стали чаще тратить деньги на косметику и парфюмерию

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Средний чек на покупку этих товаров через интернет составил 3170 руб., это на 10 % больше, чем годом ранее.

Исследования товарных предпочтений жителей Сибири провели в компании "Яндекс.Деньги". Они выяснили, какие товары и услуги сибиряки активнее всего оплачивали через интернет этой весной. Учитывались платежи пользователей из Новосибирска, Омска, Красноярска, Томска, Читы, Барнаула и других городов СФО.

Исследователи замечают, что этой весной жители Сибири, похоже, стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой. Так, с марта по май число покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 3,8 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек составил 3170 руб. - на 10 % больше, чем годом ранее. Выросло и количество заказов спортивных товаров - в 2,2 раза. Средний чек составил 5850 руб., прошлой весной он был скромнее - 3520 руб.

В марте - мае в 5,6 раза увеличилось количество покупок ювелирных украшений и бижутерии. Кроме того, сибиряки активно обновляли гардероб - они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,6 раза больше заказов, чем весной 2016 года.

Теги  •  #интернет #косметика

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