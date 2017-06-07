Омсктрансмаш впервые показал новый транспортёр для работы в зоне бедствий

Как рассказали в пресс-службе Омского завода транспортного машиностроения, плавающий транспортер поисково-спасательный предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов. "Универсальность конструкции транспортёра позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. ПТС-ПС способен развивать скорость не менее 55 км/ч при запасе хода по топливу порядка 480 км на суше и не менее 14 км/ч при запасе хода до 9 часов на воде", - пояснили представители предприятия. Транспортёр способен перевозить грузы по воде при скорости течения до 3 м/с и ветровом волнении (при установленном морском оборудовании) до 3 баллов.

Фото: пресс-служба Омского завода транспортного машиностроения

В отличие от предшественника - предназначенного для десантных переправ боевых машин и пехоты транспортёра ПТС-4 - гражданская версия транспортёра оснащена более просторной кабиной экипажа, двигателем и трансмиссией с более высоким ресурсом, а также лишилась оружия.