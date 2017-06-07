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Омсктрансмаш впервые показал новый транспортёр для работы в зоне бедствий
Экономика  •   7 июня 2017, 16:25, последнее обновление 7 июня 2017, 17:09  •  печать

Омсктрансмаш впервые показал новый транспортёр для работы в зоне бедствий

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На проходящем в Ногинске Международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2017" Омсктрансмаш представил пилотный образец ПТС-ПС.

Как рассказали в пресс-службе Омского завода транспортного машиностроения, плавающий транспортер поисково-спасательный предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов. "Универсальность конструкции транспортёра позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. ПТС-ПС способен развивать скорость не менее 55 км/ч при запасе хода по топливу порядка 480 км на суше и не менее 14 км/ч при запасе хода до 9 часов на воде", - пояснили представители предприятия. Транспортёр способен перевозить грузы по воде при скорости течения до 3 м/с и ветровом волнении (при установленном морском оборудовании) до 3 баллов.

Фото: пресс-служба Омского завода транспортного машиностроения

В отличие от предшественника - предназначенного для десантных переправ боевых машин и пехоты транспортёра ПТС-4 - гражданская версия транспортёра оснащена более просторной кабиной экипажа, двигателем и трансмиссией с более высоким ресурсом, а также лишилась оружия.

Теги  •  #бронетранспортер #Омсктрансмаш #спасательная операция

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Комментарии
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Евгений Янушкевич  •  7 июня 2017, 19:42

Только как водитель будет забираться в эту кабину, хорошо что её сделали больше, похоже водителю в ней жить придется.

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