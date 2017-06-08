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Омская ракета "Ангара" станет дешевле
Экономика  •   8 июня 2017, 07:57, последнее обновление 8 июня 2017, 09:07  •  печать

Омская ракета "Ангара" станет дешевле

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Центр имени Хруничева намерен снизить стоимость производства в Омске ракет-носителей "Ангара".

Генеральный директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Калиновский заявил, что стоимость производства ракет-носителей семейства "Ангара" будет снижена. Для этого центр готовит специальную программу.

Это конструкторские, технологические и организационные решения, - приводит слова Калиновского ТАСС. - Концентрация производства в Омске, когда всё объединено в одном корпусе, что позволит сократить лишние площади, - тоже один из факторов снижения стоимости. Реализация программы позволит сделать "Ангару" конкурентоспособной.

Планируется, что в Москве будут собирать только третью ступень для ракеты "Ангара-А5". На мощностях омского ПО "Полёт" будут собирать универсальные ракетные модули. Однако в Омске промышленные площади будут сокращены на 50 %. В руководстве ГКНПЦ имени Хруничева рассчитывают, что это позволит снизить кредитную нагрузку предприятия.

Первый запуск новейшей российской ракеты "Ангара", собранной в Омске, с космодрома "Восточный" должен состояться в 2019 году.

Теги  •  #Ангара #космодром Восточный

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Комментарии
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Виктор Монин  •  8 июня 2017, 09:48

Это правильно, экономия сейчас очень важна, она позволяет обойти конкурентов и реализовывать свою продукцию.

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