В Омске на месте китайской оптовки хотят построить торговый комплекс

Московская компания выиграла аукцион на право аренды земельного участка под китайской оптовкой. В год за аренду земли москвичи готовы платить более 13 млн руб.

Стали известны итоги аукциона на право аренды земельного участка на ул. Малой Островской. Здесь располагается китайская оптовка. Площадь участка - 9,5 тыс. кв. м. Как сообщает "Новый Омск", к торгам допустили шесть участников - Вадима Зайцева, ООО "СтройПроектАвангард", Артака Меликяна, ООО "Торговая компания "Аргумент", ООО "Альтера" и индивидуального предпринимателя Руслана Константинова. В итоге победу одержала компания "Аргумент", готовая ежегодно выплачивать за аренду 13,36 млн руб. Напомним, начальный размер арендной платы составлял 5,103 млн руб. в год.

Как пояснил изданию представитель ТК "Аргумент" Денис Лезный (собственник Юрий Долгих живёт в Москве), компания планирует построить на земельном участке торговый комплекс. К работам она готова приступить "в ближайшее время". Что новый арендатор планирует делать с контейнерами, размещёнными на этой территории и собственников которых так и не установили, непонятно.