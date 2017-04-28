В Омске решили сдать в аренду огромный участок под "китайской оптовкой"

Извещение о проведении аукциона появилось на сайте областного правительства. В документе говорится, что победитель торгов получит право заключить договор аренды на земельный участок площадью 9,5 тыс. кв. м. с кадастровым номером 55:36: 110225:2032. Здесь сейчас находится 237 контейнеров предпринимателей, торгующих одеждой и обувью. Омичи называют это место "китайской оптовкой". Правда, в документах Минимущества говорится, что собственники этих объектов не установлены.

Начальная цена земельного участка составляет 5,1 млн руб. Вид разрешённого использования: магазины, торговые центры и комплексы, а также салоны по продаже автомобилей. Договор аренды будет заключён на четыре года шесть месяцев.

Напомним, министр имущественных отношений Омской области Борис Смольников говорил о планах сдать участок в аренду ещё в январе текущего года. Тогда же он заявил о том, что в суды подано множество исков к предпринимателям, которые использовали землю, но не платили арендную плату. По оценке Минимущества, сумма необоснованного обогащения составила 24 млн руб.