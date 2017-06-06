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В Китае омичи откроют "торговый город"
Экономика  •   6 июня 2017, 12:00, последнее обновление 6 июня 2017, 12:01  •  печать

В Китае омичи откроют "торговый город"

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В Маньчжурской свободной экономической зоне взаимной торговли и туризма откроется выставка-продажа товаров омских производителей.

Утверждён комплексный план мероприятий по организации постоянной выставки-продажи в Китае омских товаров, сообщает пресс-служба администрации города. Проработаны вопросы доставки продукции с выполнением всех необходимых разрешительных процедур, и согласования условий предоставления помещений.

Постоянно действующая выставка омских товаров разместится на площади 342 квадратных метра в Маньчжурской свободной экономической зоне взаимной торговли и туризма. Омичам предоставят два торговых зала, склад и офисные помещения. В течение первого года представители Омска освобождаются от арендной платы и от оплаты проживания в гостинице комплекса персонала, работающего на выставке-продаже. Китайцы проявляют интерес к омским кондитерским изделиям, мороженому, текстильной, сувенирной продукции и бытовой химии.

Ввод в эксплуатацию Российского зала беспошлинной торговли запланирован на 20 июня текущего года, - заявила директор департамента городской экономической политики администрации Омска Ольга Парфёнова. - Торжественное открытие выставки-продажи с участием мэра Омска, представителей правительства Маньчжурии решено провести в начале июля.

Теги  •  #выставка #Китай #Маньчжурия

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