В Китае омичи откроют "торговый город"

Утверждён комплексный план мероприятий по организации постоянной выставки-продажи в Китае омских товаров, сообщает пресс-служба администрации города. Проработаны вопросы доставки продукции с выполнением всех необходимых разрешительных процедур, и согласования условий предоставления помещений.

Постоянно действующая выставка омских товаров разместится на площади 342 квадратных метра в Маньчжурской свободной экономической зоне взаимной торговли и туризма. Омичам предоставят два торговых зала, склад и офисные помещения. В течение первого года представители Омска освобождаются от арендной платы и от оплаты проживания в гостинице комплекса персонала, работающего на выставке-продаже. Китайцы проявляют интерес к омским кондитерским изделиям, мороженому, текстильной, сувенирной продукции и бытовой химии.