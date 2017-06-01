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Омич Николай Морев возглавил сибирское ГУ Банка России
Экономика  •   1 июня 2017, 17:12, последнее обновление 1 июня 2017, 17:13  •  печать

Омич Николай Морев возглавил сибирское ГУ Банка России

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назначила главой сибирского управления банка омича Николая Морева.

Новым начальником сибирского ГУ Банка России станет Николай Морев. К исполнению обязанностей на новом месте работы он приступает 13 июня. Ранее Морев занимал должность управляющего отделением по Красноярскому краю сибирского ГУ Банка России. Его стаж работы в системе Центробанка - 21 год.

Николай Морев является выпускником юридического факультета Омского государственного университета. С 1996 по 2001 год он работал в юридической службе ГУ Центрального банка по Омской области. Затем в течение 12 лет занимал руководящие должности в расчётно-кассовых центрах региона. Отделение Банка России по Красноярскому краю Морев возглавил в марте прошлого года.

Теги  •  #Банк России #Сибирь

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  1 июня 2017, 17:45

Хорошее повышение в должности, удачи на новом месте и интересной деятельности земляку

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