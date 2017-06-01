Омская область стала одной из самых "сырных" в России

Согласно данным отчёта Аналитического центра MilkNews, регионами с наибольшими объёмами производства сыров и сырных продуктов в I квартале 2017 года стали: Воронежская область, Алтайский край, Московская, Брянская, Омская области и республики Татарстан и Удмуртия.
Омский регион увеличил объём производства сыра и сырных продуктов на 19,1 % к уровню того же периода 2016 года и вошел в пятёрку лидеров. Так, за три месяца в области произведено 8,1 тыс. тонн сыра и сырных продуктов.
Добавим, что в структуре производства сыров и сырных продуктов по типам наибольшие доли занимают сырные продукты (23 %), твёрдые сыры (23 %), полутвёрдые (21 %), плавленые сыры 18 %.
Увеличение объёмов производства сырных продуктов в течение последних нескольких лет объясняется, по мнению специалистов, повышением спроса на сравнительно недорогие "сыры" в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.