Омская область стала одной из самых "сырных" в России

Омская область вошла в топ-20 регионов с наибольшими объёмами производства сыров и сырных продуктов в первом квартале 2017 года.

Согласно данным отчёта Аналитического центра MilkNews, регионами с наибольшими объёмами производства сыров и сырных продуктов в I квартале 2017 года стали: Воронежская область, Алтайский край, Московская, Брянская, Омская области и республики Татарстан и Удмуртия.

Омский регион увеличил объём производства сыра и сырных продуктов на 19,1 % к уровню того же периода 2016 года и вошел в пятёрку лидеров. Так, за три месяца в области произведено 8,1 тыс. тонн сыра и сырных продуктов.

Добавим, что в структуре производства сыров и сырных продуктов по типам наибольшие доли занимают сырные продукты (23 %), твёрдые сыры (23 %), полутвёрдые (21 %), плавленые сыры 18 %.

Увеличение объёмов производства сырных продуктов в течение последних нескольких лет объясняется, по мнению специалистов, повышением спроса на сравнительно недорогие "сыры" в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.