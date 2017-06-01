ИКЕА 1200*90
В Омской области дешевеет ипотека
Экономика  •   1 июня 2017, 13:31  •  печать

В Омской области дешевеет ипотека

Автор:

Средняя стоимость ипотечного кредита в регионе в начале 2017 года снизилась до 11,8 %. Эксперты объясняют это избытком готового и строящегося жилья, а также инфляцией.

Средняя стоимость ипотечного кредита в Омской области в первом квартале 2017 года снизилась до 11,8 %. В аналогичном периоде 2016-го она составляла 12,8 %. По этому показателю на начало апреля регион вошёл в число субъектов СФО с наиболее низкой стоимостью ипотечных займов.

Ипотечный портфель омичей в апреле 2017 года достиг отметки в 50 млрд руб. и продолжает расти в среднем на 0,3 % в месяц. Всего в I квартале этого года банками выдано почти 2,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,5 млрд руб. Средний размер кредита по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 1,4 млн руб.

- В течение 2016 года ставка по ипотеке менялась незначительно и в среднем была 13 %. К концу года на рынке сформировался избыток готового и строящегося жилья, а процентные ставки вслед за динамикой инфляции перешли в зону снижения. Эти факторы и определили положительные тенденции на рынке ипотеки в Омской области, - пояснила ситуацию управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.

Эксперты замечают, что 98,6 % ипотечного портфеля жителей региона обслуживается своевременно.

Теги  •  #банк #ипотека #кредит

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  1 июня 2017, 13:33

Новость, конечно, хорошая. Но не спасут эти меры всех нуждающихся в жилье.

Ответить
Последние новости
Глава МЧС наградит 16-летнего омича, спасшего из воды двух девочек  •  сегодня, 14:47
Омичка, угнавшая Lexus у подруги, получила условный срок  •  сегодня, 13:22  •   1
Полицейские задержали омичку с порохом  •  сегодня, 12:57  •   1
Омский "Авангард" готов обучать китайских детей  •  сегодня, 12:45
"Авангард" ищет центрфорварда и хочет вернуть Кирилла Семёнова  •  сегодня, 12:24
Омичи устроили погоню за бараном на Левобережье  •  сегодня, 12:13  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400