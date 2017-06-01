В Омской области дешевеет ипотека

Средняя стоимость ипотечного кредита в регионе в начале 2017 года снизилась до 11,8 %. Эксперты объясняют это избытком готового и строящегося жилья, а также инфляцией.

Средняя стоимость ипотечного кредита в Омской области в первом квартале 2017 года снизилась до 11,8 %. В аналогичном периоде 2016-го она составляла 12,8 %. По этому показателю на начало апреля регион вошёл в число субъектов СФО с наиболее низкой стоимостью ипотечных займов.

Ипотечный портфель омичей в апреле 2017 года достиг отметки в 50 млрд руб. и продолжает расти в среднем на 0,3 % в месяц. Всего в I квартале этого года банками выдано почти 2,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 3,5 млрд руб. Средний размер кредита по сравнению с прошлым годом не изменился и составил 1,4 млн руб.

- В течение 2016 года ставка по ипотеке менялась незначительно и в среднем была 13 %. К концу года на рынке сформировался избыток готового и строящегося жилья, а процентные ставки вслед за динамикой инфляции перешли в зону снижения. Эти факторы и определили положительные тенденции на рынке ипотеки в Омской области, - пояснила ситуацию управляющий Отделением Омск Сибирского ГУ Банка России Анастасия Костромина.

Эксперты замечают, что 98,6 % ипотечного портфеля жителей региона обслуживается своевременно.