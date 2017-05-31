Омичи перестают расплачиваться наличными

Доля безналичных расчётов в Омской области превысила 70 %. Это максимальный показатель за последние пять лет.

Доля операций по оплате населением Омской области товаров и услуг картами в I квартале 2017 года составила 73 % от общего количества транзакций. Это максимальный показатель за последние 5 лет.

- Расплачиваться за покупки безналичными способами удобно, и это главная причина роста популярности платёжных карт. За первый квартал 2017 года количество и объём операций, совершённых с использованием банковских карт, по сравнению с прошлым годом, в регионе выросли почти на 30 %, - отметила управляющий Отделением Омск Банка России Анастасия Костромина.

Общая сумма безналичных операций с платёжными картами в I квартале 2017 года превысила 23 млрд руб. Платежи с использованием карт составляют уже треть всего объёма розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению в Омской области. Интернет также стал вдвое активнее использоваться омичами в качестве торговой площадки.

На 1 апреля 2017 года банками эмитировано 3,2 млн платёжных карт, в том числе 60 тыс. карт российской платёжной системы "Мир". Выпуском карт занимаются 47 кредитных организаций. Сеть устройств для совершения операций с картами насчитывает почти 2 тысячи банкоматов и 21 тысячу электронных терминалов.