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Омичи перестают расплачиваться наличными
Экономика  •  31 мая 2017, 11:35, последнее обновление 31 мая 2017, 15:24  •  печать

Омичи перестают расплачиваться наличными

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Доля безналичных расчётов в Омской области превысила 70 %. Это максимальный показатель за последние пять лет.

Доля операций по оплате населением Омской области товаров и услуг картами в I квартале 2017 года составила 73 % от общего количества транзакций. Это максимальный показатель за последние 5 лет.

- Расплачиваться за покупки безналичными способами удобно, и это главная причина роста популярности платёжных карт. За первый квартал 2017 года количество и объём операций, совершённых с использованием банковских карт, по сравнению с прошлым годом, в регионе выросли почти на 30 %, - отметила управляющий Отделением Омск Банка России Анастасия Костромина.

Общая сумма безналичных операций с платёжными картами в I квартале 2017 года превысила 23 млрд руб. Платежи с использованием карт составляют уже треть всего объёма розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населению в Омской области. Интернет также стал вдвое активнее использоваться омичами в качестве торговой площадки.

На 1 апреля 2017 года банками эмитировано 3,2 млн платёжных карт, в том числе 60 тыс. карт российской платёжной системы "Мир". Выпуском карт занимаются 47 кредитных организаций. Сеть устройств для совершения операций с картами насчитывает почти 2 тысячи банкоматов и 21 тысячу электронных терминалов.

Теги  •  #банковская карта #Банк России

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Комментарии
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Таис Афинская  •  31 мая 2017, 12:03

Юлия Скиба, а в Индии уже даже на законодательном уровне это пытаются сделать. Только куча проблем возникает. А вообще, конечно, так лучше. Но как же будут давать взятки? - ведь 99% взяток - наличные)) так что наше правительство вряд ли одобрит полные переход на безнал.

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Юлия Скиба  •  31 мая 2017, 11:41

Удобно, более надежно. Почему бы полностью не перейти на банковские карты?

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