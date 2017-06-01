В Омской области техникуму выписали штраф за торговлю небезопасной пшеницей

Проверка Россельхознадзора выявила в Муромцевском техникуме механизации сельского хозяйства нарушения требований действующего законодательства в сфере обеспечения карантина растений, безопасности и качества зерна. При выращивании яровой пшеницы на площади 85 га учреждение не проводило карантинные фитосанитарные обследования.

В нарушение Технического регламента Таможенного союза техникум реализовал партию пшеницы урожая 2016 года общим весом 81,6 тонн без проведения процедуры подтверждения её соответствия (декларирования) требованиям.

В соответствии с ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, ст.10.3 КоАП РФ юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 15,5 тыс. рублей. Руководителю техникума вынесено предписание об устранении нарушений. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.