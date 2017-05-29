Омичи "забывают" оплачивать потребительские кредиты

Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НКБИ), одна из самых серьёзных динамик роста доли просроченной задолженности к общему объёму действующих кредитов на покупку потребительских товаров наблюдается в Омской области. За четыре месяца 2017 года она возросла на два процентных пункта. К примеру, в других регионах-лидерах в этом списке всего лишь на 1,7. Следом за Прииртышьем идут Республика Татарстан и Волгоградская область.

Тем не менее омичи исправно платят ипотеку, роста просрочки в этом сегменте не наблюдается. Омская область не вошла и в топ-30 регионов, с наибольшим ростом просроченной задолженности по автокредитам.

- Пик роста просроченной задолженности был пройден в 2015-2016 годах и в ситуации с "плохими" долгами наступила определённая стабилизация, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - При этом объемы "плохих" долгов всё ещё остаются довольно значительными.