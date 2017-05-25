Субсидируемые властью омские компании начали платить больше налогов

В УФНС России по Омской области проанализировали динамику налоговых поступлений в 2016 году от предпринимателей, получивших господдержку. По данным регионального министерства экономики, в 2015 году на развитие собственного дела субсидии получили 74 компании. По итогам 2016-го субъекты малого бизнеса, просубсидированные государством, увеличили налоговые отчисления на сумму 168 млн руб.

Как отмечают в налоговой службе, наблюдается тенденция к увеличению налоговых поступлений. До получения субсидий объём поступления налогов от предпринимателей составлял в 2014 году до 263,8 млн руб., в 2015 году - 294,7 млн руб. После получения финансовой поддержки в 2016 году налогоплательщики обеспечили поступления в размере 462,7 млн руб. в целом.