Субсидируемые властью омские компании начали платить больше налогов
Экономика  •  25 мая 2017, 09:54, последнее обновление 25 мая 2017, 10:08  •  печать

Субсидируемые властью омские компании начали платить больше налогов

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По итогам 2016 года субъекты малого бизнеса, получившие господдержку, увеличили налоговые отчисления на 168 млн руб.

В УФНС России по Омской области проанализировали динамику налоговых поступлений в 2016 году от предпринимателей, получивших господдержку. По данным регионального министерства экономики, в 2015 году на развитие собственного дела субсидии получили 74 компании. По итогам 2016-го субъекты малого бизнеса, просубсидированные государством, увеличили налоговые отчисления на сумму 168 млн руб.

Как отмечают в налоговой службе, наблюдается тенденция к увеличению налоговых поступлений. До получения субсидий объём поступления налогов от предпринимателей составлял в 2014 году до 263,8 млн руб., в 2015 году - 294,7 млн руб. После получения финансовой поддержки в 2016 году налогоплательщики обеспечили поступления в размере 462,7 млн руб. в целом.

Теги  •  #доходы #налоговая служба #субсидирование

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  25 мая 2017, 10:12

Хороший результат отдачи от господдержки, развитие за счёт средств государства даёт обратный эффект возврата этих средств в виде налогов, а покупаемая на развитие продукция развивает и другие сферы экономики.

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