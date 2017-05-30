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В Омск приехали бизнесмены из Кайфына
Экономика  •  30 мая 2017, 12:54, последнее обновление 30 мая 2017, 12:54  •  печать

В Омск приехали бизнесмены из Кайфына

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В городе открылась бизнес-миссия официальных и деловых кругов китайского города Кайфына.

В составе китайской делегации в Омск приехали руководители предприятий сельского хозяйства, химической промышленности, машиностроительной и научно-технической отраслей. Для гостей будет организована биржа контактов, встреча с представителями мэрии, посещение местных предприятий и презентация города. Между Омском и Кайфыном побратимские связи были установлены в 2009 году.

Наши гости из Кайфына заинтересованы в расширении международного рынка сбыта продукции и технологий, в поиске новых возможностей для сотрудничества, - заявила и. о. директора департамента городской экономической политики Ирина Куимова. - Они предлагают омичам сельскохозяйственную продукцию, спирт, жидкий азот, другие продукты химической отрасли, энергосберегающую технику и технологии. Мы, в свою очередь, говорим о готовности к реализации совместных проектов с китайским бизнесом в несырьевом секторе.

В администрации города рассчитывают обсудить с китайцами создание совместных производств малогабаритной сельскохозяйственной техники, чистящих и моющих средств, энергетического и пищевого оборудования.   

Кайфын в течение 168 лет был столицей Китая. Сегодня это крупный промышленный, культурный и туристический центр Поднебесной. Город обладает богатыми аграрными ресурсами и по праву считается крупнейшим поставщиком зерна.

Теги  •  #Китай #переговоры

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