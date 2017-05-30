В Омск приехали бизнесмены из Кайфына

В составе китайской делегации в Омск приехали руководители предприятий сельского хозяйства, химической промышленности, машиностроительной и научно-технической отраслей. Для гостей будет организована биржа контактов, встреча с представителями мэрии, посещение местных предприятий и презентация города. Между Омском и Кайфыном побратимские связи были установлены в 2009 году.

Наши гости из Кайфына заинтересованы в расширении международного рынка сбыта продукции и технологий, в поиске новых возможностей для сотрудничества, - заявила и. о. директора департамента городской экономической политики Ирина Куимова. - Они предлагают омичам сельскохозяйственную продукцию, спирт, жидкий азот, другие продукты химической отрасли, энергосберегающую технику и технологии. Мы, в свою очередь, говорим о готовности к реализации совместных проектов с китайским бизнесом в несырьевом секторе.

В администрации города рассчитывают обсудить с китайцами создание совместных производств малогабаритной сельскохозяйственной техники, чистящих и моющих средств, энергетического и пищевого оборудования.

Кайфын в течение 168 лет был столицей Китая. Сегодня это крупный промышленный, культурный и туристический центр Поднебесной. Город обладает богатыми аграрными ресурсами и по праву считается крупнейшим поставщиком зерна.