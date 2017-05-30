В Омске будут судить главу фермерского хозяйства, получившего 3 млн рублей субсидий

В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении начальника крестьянско-фермерского хозяйства Одесского района. Он обвиняется в незаконном получении более 2,7 млн руб. в качестве субсидий. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Одесского района, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в качестве субсидий. Уголовное дело было возбуждено в январе 2017 года по материалам проверки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области.

Оказалось, что 33-летний глава Одесского хозяйства направил в региональное ведомство документы на возмещение части денег, потраченных в 2015 и 2016 годах на проведение работ по культивированию почвы. Однако специалист Омского аграрного университета осмотрел территорию, после чего стало ясно, что никакие работы по рыхлению, выкорчёвыванию кустарников, разравниванию кочек не проводились.

В результате руководитель хозяйства незаконно получил в виде субсидии более 2,7 млн руб. В настоящее время на его имущество на сумму более 6,5 млн руб. наложен арест для возмещения причинённого ущерба. Уголовное дело передано в суд. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.