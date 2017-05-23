В Омске директор ООО ТД "ФинансАгроТрейд" не заплатил 35 млн рублей налогов

Следственный комитет РФ по Омской области занимается расследованием уголовного дела в отношении начальника ООО ТД "ФинансАгроТрейд", который в течение трёх лет уклонялся от уплаты налогов.

Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО ТД "ФинансАгроТрейд" по материалам, предоставленным УФНС России по Омской области. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, подозреваемый с октября 2013 года по сентябрь 2016 года включал в налоговую декларацию и документы финансовой отчётности ложные данные. Благодаря этому он получил незаконное освобождение от уплаты налогов на общую сумму более 34 млн руб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.