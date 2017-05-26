В Омске будут судить предпринимателя, незаконно вернувшего себе почти 1 млн налогов
Экономика  •  26 мая 2017, 13:20  •  печать

В Омске будут судить предпринимателя, незаконно вернувшего себе почти 1 млн налогов

Автор:

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего предпринимателя, который в течение 9 месяцев предоставлял налоговой инспекции документы о фиктивных сделках. Тем самым омич присвоил 900 тыс. руб.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего предпринимателя. Он обвиняется в незаконном получении налоговых выплат.

Уголовное дело было возбуждено после проверки налоговой инспекции, которая выявила недостоверные сведения в декларации директора омской компании по торговле лесоматериалами. По версии следствия, подозреваемый в течение 9 месяцев поквартально отправлял в налоговую документы для возврата налога на добавленную стоимость, в которых были указаны фиктивные сделки с красноярской фирмой.

Оказалось, что организация существовала номинально и никакой деятельности по заготовке древесины не вела. Реквизиты компании обвиняемый нашёл в интернете.

По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы сумма незаконно возмещённого НДС составила около 900 тыс. руб. Похищенные деньги подозреваемый использовал на личные цели.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. Экс-предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.

Теги  •  #налоговая инспекция #НДС #предприниматель #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омская мошенница обещала вылечить пенсионерку в обмен на золотые серьги  •  сегодня, 15:44
МВД: занятия в учебном корпусе, где обрушилась кирпичная кладка, не велись  •  сегодня, 15:24
В Омске дом на улице 50 лет Профсоюзов продолжает разрушаться  •  сегодня, 15:16
Напавший на студентку омич оказался серийным насильником  •  сегодня, 14:46  •   1
Улицу Ленина закроют для транспорта к концу июня  •  сегодня, 13:57
Омские цыгане пожаловались на проблемы с интернетом  •  сегодня, 13:35
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400