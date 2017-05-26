В Омске будут судить предпринимателя, незаконно вернувшего себе почти 1 млн налогов

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего предпринимателя. Он обвиняется в незаконном получении налоговых выплат.
Уголовное дело было возбуждено после проверки налоговой инспекции, которая выявила недостоверные сведения в декларации директора омской компании по торговле лесоматериалами. По версии следствия, подозреваемый в течение 9 месяцев поквартально отправлял в налоговую документы для возврата налога на добавленную стоимость, в которых были указаны фиктивные сделки с красноярской фирмой.
Оказалось, что организация существовала номинально и никакой деятельности по заготовке древесины не вела. Реквизиты компании обвиняемый нашёл в интернете.
По заключению судебно-бухгалтерской экспертизы сумма незаконно возмещённого НДС составила около 900 тыс. руб. Похищенные деньги подозреваемый использовал на личные цели.
В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором. Экс-предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.