В Омске продают бар для поклонников комиксов
Экономика  •  26 мая 2017, 13:30, последнее обновление 26 мая 2017, 13:34  •  печать

В Омске продают бар для поклонников комиксов

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Собственники бара Arkham, работающего всего несколько месяцев, оценили своё заведение в 1,7 млн руб.

Открывшийся в начале этого года бар Arkham на 110 посадочных мест выставлен на продажу. Соответствующее предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Заведение работает в цокольном этаже ТК "Европа", который находится через дорогу от омского политеха. Собственники продают оборудование, кухню полного цикла, аудио- и видеооборудование. Бонусом идёт товарный запас в 150 тыс. руб. Помещение бара в аренде.

Добавим, основная концепция заведения - герои комиксов. Бар разделён на несколько тематических зон, в каждой из которых изображены свои герои. Собственники, которые планируют развивать другие проекты, хотят выручить от продажи Arkham 1,7 млн руб.

Теги  •  #бар #объявление #продажа

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Комментарии
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Анна Орлова  •  26 мая 2017, 14:03

Похоже, в Омске нашёлся свой Стюарт из сериала "Теория большого взрыва".

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