В Омске продают бар для поклонников комиксов

Открывшийся в начале этого года бар Arkham на 110 посадочных мест выставлен на продажу. Соответствующее предложение появилось на сайте бесплатных объявлений. Заведение работает в цокольном этаже ТК "Европа", который находится через дорогу от омского политеха. Собственники продают оборудование, кухню полного цикла, аудио- и видеооборудование. Бонусом идёт товарный запас в 150 тыс. руб. Помещение бара в аренде.

Добавим, основная концепция заведения - герои комиксов. Бар разделён на несколько тематических зон, в каждой из которых изображены свои герои. Собственники, которые планируют развивать другие проекты, хотят выручить от продажи Arkham 1,7 млн руб.