В Омске продают особняк купца Коробейникова
Экономика  •  25 мая 2017, 13:35, последнее обновление 25 мая 2017, 13:42  •  печать

В Омске продают особняк купца Коробейникова

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Памятник истории и культуры по ул. Пушкина, 6, вновь ищет своего покупателя. На этот раз областные власти хотят выручить от продажи особняка 3,8 млн руб.

Центр учёта и содержания собственности Омской области объявил повторные торги по продаже особняка купца Коробейникова, который располагается по ул. Пушкина, 6. Это объект культурного наследия, памятник истории и культуры. Основное условие приватизации - выполнение новым собственником требований охранного обязательства. Предстоит усилить несущие конструкции, отремонтировать кровлю, провести ремонтно-восстановительные работы фасада здания, благоустроить прилегающую территорию.

Особняк 1909 года постройки неоднократно выставлялся на открытый конкурс, но до сих пор не может найти своего покупателя. Сейчас объект культурного наследия незначительно возрос в цене. Областные власти хотят выручить от его продажи не менее 3,8 млн руб. Выкупная цена земельного участка в 856 "квадратов" под зданием - 360 тыс. руб. Год назад стоимость земли составляла 434 тыс. руб.

Теги  •  #недвижимость #продажа #торги

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Комментарии
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Анна Орлова  •  25 мая 2017, 14:06

Обидно будет, если дождутся, пока он развалится, чтобы на его месте новостройку воткнуть.

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