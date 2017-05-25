Мэр Омска хочет достроить метро
Политика  •  25 мая 2017, 12:49, последнее обновление 25 мая 2017, 17:28  •  печать

Мэр Омска хочет достроить метро

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Главы Омска, Красноярска и Челябинска намерены добиваться вместе достройки метро в своих городах.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поддержал предложение своего коллеги из Челябинска по объединению усилий по работе с федеральными органами власти по достройке метро, сообщает "Коммерсант-Южный Урал". К этой работе также выразил готовность присоединиться глава Красноярска.

В Омске, Красноярске и Челябинске уже несколько лет не ведутся начатые стройки метро глубокого заложения. На их завершение необходимо федеральное финансирование, которые ранее было прекращено. Напомним, что метро в Омске было включено в программу подготовки к празднованию 300-летия города. Однако в 2014 году начатые объекты были законсервированы. Сейчас областной бюджет выделяет деньги только на содержание тоннелей и станций.

В Омске рассматривался вариант переоборудования метро в систему наземно-подземного трамвая. В этом случае на достройку новой транспортной системы потребуется 20 млрд рублей.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #метро

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