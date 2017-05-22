Омичам сообщили о росте зарплат
Экономика  •  22 мая 2017, 11:00  •  печать

Омичам сообщили о росте зарплат

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По данным статистиков, зарплаты в регионе в марте выросли на 2786 рублей.

Как сообщили в Омскстате, в марте 2017 года средняя номинальная начисленная зарплата в Омской области составила 29 478,6 рубля, что на 2786,1 рубля больше, чем в феврале 2017 года. По сравнению с мартом прошлого года она выросла на 2078,3 рубля.

Добавим, что по уровню зарплат Омская область занимает предпоследнее место в Сибирском федеральном округе. Средний заработок омича в 2016 году составил 24 824 руб. Меньше получают только жители Алтайского края - 19 337 руб.

Между тем, 35 % из 985 опрошенных омичей признают, что им хватает средств только на продукты, а покупка одежды уже для них проблематична. И 10 % горожан не хватает денег даже на продукты. "Жители Омска считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 17 521 руб.", - говорят исследователи.

Теги  •  #зарплата #Омскстат #рост

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