Омичам сообщили о росте зарплат

Как сообщили в Омскстате, в марте 2017 года средняя номинальная начисленная зарплата в Омской области составила 29 478,6 рубля, что на 2786,1 рубля больше, чем в феврале 2017 года. По сравнению с мартом прошлого года она выросла на 2078,3 рубля.

Добавим, что по уровню зарплат Омская область занимает предпоследнее место в Сибирском федеральном округе. Средний заработок омича в 2016 году составил 24 824 руб. Меньше получают только жители Алтайского края - 19 337 руб.

Между тем, 35 % из 985 опрошенных омичей признают, что им хватает средств только на продукты, а покупка одежды уже для них проблематична. И 10 % горожан не хватает денег даже на продукты. "Жители Омска считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 17 521 руб.", - говорят исследователи.