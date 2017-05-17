Директора омской строительной компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты
Экономика  •  17 мая 2017, 09:55, последнее обновление 17 мая 2017, 09:58  •  печать

Директора омской строительной компании дисквалифицировали за невыплату зарплаты

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Руководитель ООО "Кредо-строй" Виталий Удовиченко задолжал работникам порядка 300 тыс. руб.

Прокуратура Советского округа Омска в ходе проверки выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО "Кредо-строй", директором которого является Виталий Удовиченко. Выяснилось, что 43 работника строительной компании в течение двух месяцев не получали зарплату. Долг составил порядка 300 тыс. руб.

Сотрудникам прокуратуры пришлось обратиться в суд, чтобы дисквалифицировать безответственного руководителя. Ранее Удовиченко дважды привлекался к ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы. Выплачивал штрафы. Но только после того, как директора отстранили от работы, задолженность была погашена в полном объёме. Виталий Удовиченко свои обязанности по решению суда не сможет исполнять год.

Теги  •  #зарплата #прокуратура #суд

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