32 омских предприятия накопили долг по зарплате в 60 млн рублей

Во время сегодняшнего брифинга сотрудников прокуратуры, СУ СК России и Государственной трудовой инспекции были названы омские фирмы, которые имеют больше всего долгов по заработной плате.

По данным органов государственной статистики, сегодня официальная сумма долга по заработной плате на восьми омских предприятиях составляет 28,5 млн рублей. Цифры приведены без учёта фирм, которые не подлежат статистическому учёту. Фактическая же сумма задолженности по заработной плате, по словам старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав граждан Дмитрия Леонова, составляет более 60 млн руб. в 32 омских фирмах. Правда, эти результаты приведены без самого крупного должника - НПО "Мостовик", задолжавшего работникам 600 млн руб.

- 90 процентов всей суммы задолженности сосредоточено на предприятиях-банкротах, - сообщил Дмитрий Леонов. - Прокурорскими проверками выявляются нарушения, связанные с несоблюдением сроков оплаты труда, выплаты зарплаты ниже установленного минимального размера. Также выявляются факты несвоевременного расчёта работников при увольнении, выплате отпускного пособия и иных выплатах, причитающихся работникам. Кроме того, допускаются факты привлечения граждан без оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы в конвертах.

В связи с выявленными фактами принимаются меры прокурорского реагирования. Так, в 2016-2017 году в результате рассмотрения представлений к ответственности были привлечены более 1300 правонарушителей. Всего в результате прокурорского вмешательства удалось погасить долг перед работниками на сумму около 420 млн руб. "Погашена задолженность по заработной плате на таких предприятиях, как "Трест № 5" (50 млн руб.), ООО "Ава-компани" (40 млн руб.), завод "Батис" (7 млн руб.), "Управдом-1" (7 млн руб.) и в других организациях", - подытожил Дмитрий Леонов.