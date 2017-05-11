Омичи рассказали, кого считают бедняками

Сайт по поиску работы и персонала "Зарплата.ру" провёл опрос среди россиян. Омичи высказались о том, за какой границей, по их мнению, начинается бедность, и объяснили, как живут они сами.

"Зарплата.ру" провела опрос, в котором приняли участие 985 омичей, зарегистрированных на сайте. Они рассказали, что считают бедными тех, чей доход на члена семьи менее 17 521 рубля.

23 % опрошенных считают, что могут позволить себе покупку еды, одежды, бытовой техники без проблем. 32 % омичей могут найти деньги только на продукты и одежду, а вот покупка бытовой техники для них затруднительна. Ещё больше жителей Омска (35 %) признают, что им хватает средств только на продукты, поскольку покупка одежды уже для них проблематична. И 10 % горожан не хватает денег даже на продукты.

Кроме того, остальные опрошенные россияне (за исключением москвичей) уверены, что бедные - те, чей доход менее 18 312 рублей. Жители же Москвы и МО подняли границу выше всего, поскольку относят к беднякам тех, чей доход менее 23 787 рублей на человека.