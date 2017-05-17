Омских переселенцев хотят оставить без собственных квартир

В Омске завершается программа переселения граждан из аварийного жилья. Напомним, до конца 2017 года муниципалитет должен расселить жильцов домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Омские чиновники уверяют, что успеют выполнить свои обязательства.

- Сейчас идёт последний этап программы. Мы строим три дома. 20 мая будут введены два дома на улице Завертяева. Ещё один дом на улице Барнаульской будет введён в начале июля. Для оставшихся 54 семей квартиры будут приобретаться на рынке жилья в домах, которые были введены не раньше 2016 года, - сообщила на сегодняшней пресс-конференции директор департамента жилищной политики администрации города Светлана Шенфельд.

При этом сейчас в Омске есть 157 домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. До сегодняшнего дня чиновники горадминистрации не могли сказать ничего конкретного о дальнейшей судьбе этих объектов. Но после заседания Госсовета, где обсуждалось состояние жилищного фонда страны, появилась надежда, что жильцы этих домов не будут брошены на произвол судьбы.

- Сейчас мы находимся в стадии подготовки к переселению граждан этих 157 домов, - заявила Светлана Шенфельд. - Мы раньше обращались на разные уровни с этим вопросом, но какой-либо информации, которая бы позволила нам строить наши планы в этом направлении, мы не получали.Но 4 мая состоялся Госсовет, где прозвучали поручения министерству строительства РФ о формировании программы для расселения домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года.Деятельность фонда, пока будет формироваться программа, продлили на два года. Появилась какая-то ясность. Но мы-то руководствуемся нормативными документами, поэтому всё это должно быть оформлено законодательно.

Также на Госсовете прозвучало предложение отказать гражданам, переселившимся из аварийного жилья, в оформлении квартир в собственность. Вполне вероятно, что жильё в новых домах им будут предоставлять только на условиях социального найма. В омской мэрии считают, что такое решение будет справедливым.

- Эта идея звучала и раньше, - сообщила Светлана Шенфельд. - Именно потому, что переселение граждан - это не вопрос улучшения жилищных условий. Это вопрос безопасности проживания. И если собственник довёл своё помещение до такого состояния, купил его в таком состоянии, не принял мер, чтобы восстановить его, то почему всё остальное население должно оплачивать ему новую квартиру? Расселение аварийного жилья превратили в бизнес. Как только вышла программа, определённые бизнесмены прошлись по аварийным домам и скупили квартиры у граждан. Так вот, я считаю, что это будет правильно, если собственники аварийных домов не будут увеличивать свою собственность в объёме, а будут обеспечены безопасностью проживания. А безопасность проживания - это наём.