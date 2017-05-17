Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра
Экономика  •  17 мая 2017, 15:57, последнее обновление 17 мая 2017, 17:56  •  печать

Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра

Автор:

В Омской области создаётся Управление развития сельских территорий. В областном правительстве надеются, что это позволит добиться "синергетического эффекта в развитии сельского хозяйства" региона.

На заседании правительства Омской области сегодня, 17 мая, рассматривался вопрос о создании бюджетного учреждения "Управление развития сельских территорий". Одна из основных причин появления нового ведомства - управление сельскими территориями из единого центра. Это позволит проводить единую политику в области сельского хозяйства и социального развития села.

Появление нового бюджетного учреждения анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, чем обрадовал председателя областного парламента Владимира Вернавского.

- Неужели в новом виде вернётся управление капитального строительства? Ну слава Богу, - выдохнул парламентарий.

По словам Чекусова, штат ведомства будет укомплектован кадрами из Минсельхоза и Облстройзаказчика, поэтому новых рабочих мест создано не будет.

Теги  •  #Максим Чекусов #правительство Омской области #сельское хозяйство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Житель Омской области угнал машину и спрятал её в Иртыше  •  сегодня, 18:03
Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин  •  сегодня, 17:35  •   1
Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса  •  сегодня, 17:12  •   1
Прокурор Омска перечислил нарушения, выявленные в работе "Тепловой компании"  •  сегодня, 16:43
Появилось видео первых минут ДТП с маршруткой в центре Омска  •  сегодня, 16:33  •  
Омский посёлок Затон будут эвакуировать из-за паводка  •  сегодня, 16:24
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400