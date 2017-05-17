Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра

В Омской области создаётся Управление развития сельских территорий. В областном правительстве надеются, что это позволит добиться "синергетического эффекта в развитии сельского хозяйства" региона.

На заседании правительства Омской области сегодня, 17 мая, рассматривался вопрос о создании бюджетного учреждения "Управление развития сельских территорий". Одна из основных причин появления нового ведомства - управление сельскими территориями из единого центра. Это позволит проводить единую политику в области сельского хозяйства и социального развития села.

Появление нового бюджетного учреждения анонсировал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, чем обрадовал председателя областного парламента Владимира Вернавского.

- Неужели в новом виде вернётся управление капитального строительства? Ну слава Богу, - выдохнул парламентарий.

По словам Чекусова, штат ведомства будет укомплектован кадрами из Минсельхоза и Облстройзаказчика, поэтому новых рабочих мест создано не будет.