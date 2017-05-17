Мэрия Омска попросит у федералов деньги на расселение аварийного жилья
Экономика  •  17 мая 2017, 12:22, последнее обновление 17 мая 2017, 13:31  •  печать

Мэрия Омска попросит у федералов деньги на расселение аварийного жилья

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Муниципалитет оформит совместное с Новосибирском обращение в правительство России с просьбой помочь регионам в расселении аварийных домов.

В Омский городской совет обратился Совет депутатов Новосибирска с предложением составить консолидированное обращение в федеральные органы власти. Муниципалитеты просят финансовую поддержку от Фонда содействия реформирования ЖКХ на расселение аварийного жилищного фонда. В Омске эта проблема стоит очень остро. На данный момент расселению подлежат 155 многоквартирных домов, или 2200 квартир, на что требуется около 4 млрд руб. Таких средств в бюджете нет, на 2018 год заложено лишь 5 млн руб., местная власть рассчитывает на помощь Москвы.

На сегодняшнем заседании Городского совета омские депутаты подержали инициативу новосибирских коллег. "Из ручейков таких обращений получится река", - прокомментировал депутат Виталий Путинцев.

Обращение будет направлено в Государственную Думу, председателю правительства России Дмитрию Медведеву и в Законодательное собрание Омской области.

Теги  •  #аварийное жилье #Горсовет #финансирование

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Комментарии
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Денис Степанов  •  17 мая 2017, 13:05

Не удивлен, если в столице можно продвигать скандальную реновацию, и речь там не о ветхом или аварийном жилье, то нам, требовать расселение аварийных домом, сам Бог велел!

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