В Омске почти в два раза подорожал картофель

В апреле в регионе отмечалось сезонное повышение розничных цен на картофель и другую плодоовощную продукцию.

Как отмечают в Омскстате, цены на продовольственные товары в апреле этого года повысились в среднем на 0,4 %, оставшись на уровне предыдущего месяца.

Среди продовольственных товаров наибольшее повышение цен отмечено на плодоовощную продукцию: картофель (33,5 %), лук репчатый (20,2 %), свёклу (18,0 %), морковь (11,8 %), капусту белокочанную свежую (10,9 %), лимоны (9,6 %) и виноград (8,9 %). Среди других продуктов повышение цен зарегистрировано на кофе, свинину, манную крупу, копчёные продукты из мяса и птицы и алкогольные напитки. Незначительно подорожали рыбопродукты, колбасные изделия, мясные консервы, сливочное масло, молоко питьевое стерилизованное, творожные сырки, сыры, пельмени, соль и мороженое.

Вместе с тем подешевели апельсины, чеснок, свежие помидоры и огурцы, а также сухофрукты. Снижение цен также зарегистрировано гречневую крупу, рис, пшено, яйца куриные, масло подсолнечное и оливковое, молоко, сметану, мясо птицы, сахар, муку, маргарин и говяжью печень.

В сфере услуг наибольший рост тарифов зарегистрирован на услуги пассажирского транспорта, из которых повысилась стоимость проезда в маршрутном такси и стоимость полёта в самолёте. Также выросли цены и тарифы на жилищные, бытовые, медицинские и ветеринарные услуги. Между тем снижение цен зафиксировано на услуги связи, банков, страхования и зарубежного туризма.