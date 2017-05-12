Омские ритейлеры опровергли информацию о закрытии магазинов с 1 июля

Российским магазинам, не оборудованным специализированной техникой, предрекли закрытие в июле текущего года. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации сетевой торговли Лии Левинбук, на рынке наблюдается серьёзный дефицит необходимых для работы кассовых устройств. Напомним, летом прошлого года был принят закон о переходе на новый тип контрольно-кассовой техники, которая будет передавать данные в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн. Её приобретение возложили на плечи предпринимателей, которые сегодня не могут оборудовать свои кассы новыми устройствами из-за отсутствия необходимого количества техники на рынке.

- Если ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищённая, аналог фискального накопителя - прим. ред.) закончится, а ставить нечего, то будет остановка[магазинов], так как зарегистрировать ЭКЛЗ больше нельзя, - цитирует Лию Левинбук "Газета Кемерова".

В Омске многие крупные ритейлеры начали готовиться к переходу на ЭКЛЗ заранее и обеспечили себя достаточным количеством новой кассовой техники. Федеральные сети, по их словам, тоже не испытывают проблем с фискальными накопителями. Существование дефицита устройств на рынке они подтверждают, утверждая при этом, что магазины, которые не успели обеспечить себя новой техникой, не станут закрываться.

- Во-первых, даже если магазины не успеют установить фискальные накопители, то они вряд ли закроются, поскольку это самоубийство, - сообщил корреспонденту "Омск Здесь" директор розничной сети магазинов ООО "Холлифуд" Вадим Соболев. - Государство уже решит, закрывать их или нет. Во-вторых, наше государство совершает, может быть, какие-то правильные стратегические шаги, но при этом не заморачивается по поводу того, как пострадает от этого бизнес. Хотя бизнес является источником богатства общества. Наша сеть, понимая всё это, начала готовиться заранее и обеспечила себя этими фискальными накопителями. У нас их хватает. Но у тех, кто начал заниматься этим вопросом после Нового года, вряд ли. Федеральные игроки, безусловно, тоже себя обеспечили накопителями. Они всегда на острие изменений, поскольку именно с ними проводятся консультации по поводу внедрения новшеств. Может быть, у них даже есть какие-то преференции от монопроизводителей новых фискальных аппаратов. Их, наверное, обеспечили в первую очередь. Государство, на мой взгляд, должно сдвинуть сроки внедрения этих аппаратов, чтобы все игроки успели ими себя обеспечить.

Директор ООО "НоваТор" Арсен Пономарёв оказался более критичен в своей оценке происходящего с ЭКЛЗ. По его словам, цель внедрения новых аппаратов не в усилении контроля, а в личном обогащении узкого круга лиц.

- Магазины, конечно, не встанут. Вопрос, я думаю, каким-то образом решится. Но я хочу сказать, что цель постоянной смены принципа работы с фискальными накопителями, а у нас постоянно вводится то один, то второй, то третий, это личное обогащение определённой группы лиц, - считает Арсен Пономарёв. - Существует группа лоббистов, которая постоянно пытается продать какую-то "хреновину" себестоимостью в три копейки с наценкой в десять тысяч процентов. Смысл этого мероприятия не контроль, а личное обогащение. При этом решение, как и всегда, принимается непродуманное с оптимизмом, что всё успеется. Но если будет риск, что магазины встанут, то, как всегда, за несколько дней до 1 июля или спустя пару дней после будет принято решение о переносе срока перехода на новые фискальные накопители.