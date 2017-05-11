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Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна
Экономика  •  11 мая 2017, 12:40  •  печать

Омская область намерена собрать более 3 млн тонн зерна

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В правительстве Омской области рассчитывают превзойти урожайность прошлого года в 3 млн 240 тыс. тонн зерна.

Посевная в Омской области вошла в активную фазу. Об этом было объявлено на заседании регионального штаба. Губернатор Виктор Назаров заявил о намерении превзойти урожайность прошлого года в 3 млн 240 тыс. тонн зерна.

Сейчас у нас достаточно ресурсов для преодоления этой планки, - уверен Назаров. - Всем должностным лицам необходимо провести полевые работы в оптимальные агротехнические сроки, подготовить семена, завезти удобрения, обратить особое внимание на безопасность труда. У нас есть заделы, чтобы получать до 4 млн тонн зерна.

Аграрии Омской области полностью обеспечены семенами, 550 млн рублей будет выделено на приобретение сельскохозяйственной техники. В районах 50 сервисных бригад будут обеспечивать гарантийное обслуживание тракторов.

В 2017 году на 10 тыс. гектаров будет увеличена посевная площадь до 3 млн 40 тыс. гектаров. 26 районов уже приступили к севу зерновых, 12 районов сеют масличные культуры. Посевная должна завершиться до начала июня.

Теги  •  #Виктор Назаров #посевная

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