Центробанк хочет обанкротить омский банк "Сибэс"

Заявление о банкротстве АО "Банк "Сибэс" поступило 10 мая в Арбитражный суд Омской области. К рассмотрению оно пока не приятно.

Вчера, 10 мая, стало известно о том, что Центральный банк России обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о банкротстве омского банка "Сибэс". Добавим, на сайте регулятора сообщается о завершении 5 мая внеплановой тематической проверки филиала этой кредитной организации.

- Результаты проверок будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии Банком России решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Скорее всего, именно эта проверка и послужила основанием для обращения с заявлением о банкротстве.

Лицензия у "Сибэса" отозвана 28 апреля. Основание – нарушение законодательства в сфере банковской деятельности. К примеру, банк проводил "фиктивные" операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения. По данным Центробанка, уставной капитал кредитного учреждения составлял 5,9 млн руб. Он не менялся с 1998 года. В состав акционеров входят несколько юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах России, а также кипрская компания "Ченнэлиа Холдингс Лимитед". Часть акций организации принадлежит физическим лицам.

Агентство по страхованию вкладов заявляло, что выплаты вкладчикам банка должны начаться не позднее 12 мая 2017 года через банк-агент. Им выбран АО "Россельхозбанк".