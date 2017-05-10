Южный обход Омска отремонтируют ещё на 543 миллиона рублей

Объявлен аукцион на капитальный ремонт участка трассы Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. За счёт средств федерального бюджета будут отремонтированы 13 километров Южного обхода Омска. Стартовая цена лота 543,4 млн руб. Работы должны начаться уже 25 июня.
Как ранее сообщал "Омск Здесь", право реконструировать ещё один участок дороги получила омская фирма предпринимателя Якова Вагнера ООО "Стройсервис". Сумма контракта составила 236,7 млн рублей.
Солидная сумма! Будем надеяться, что ремонт трассы выполнят качественно.