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"Стройсервис" капитально отремонтирует трассу "Иртыш"
Общество  •   2 мая 2017, 13:20, последнее обновление 2 мая 2017, 13:27  •  печать

"Стройсервис" капитально отремонтирует трассу "Иртыш"

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Омское ООО "Стройсервис" выиграло аукцион на право капитально отремонтировать Южный обход Омска.

Подведены итоги электронного аукциона Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" на право капитального ремонта Южного обхода Омска, считающегося частью трассы Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск". Победителем торгов признано ООО "Стройсервис" омского предпринимателя Якова Вагнера, ставшее единственным участником аукциона. Сумма контракта составит 237,9 млн рублей. 

В разговоре с "Омск Здесь" Вагнер пояснил, что основные работы на объекте будут проведены в следующем году: "Сейчас всё растёт в цене - и ГСМ, и строительные материалы, поэтому в 2017 году постараемся сделать максимальный объём работ. Капитальный ремонт Южного обхода - сложный объект, мало кто хочет браться за такую работу, на которой практически ничего не заработаешь. Наверное, поэтому мы и оказались единственными участниками".

Строитель признался, что на участие в торгах повлияла географическая близость ООО "Стройсервис" к месту выполнения капитального ремонта дороги.

Теги  •  #СтройСервис #Южный обход

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