"Стройсервис" капитально отремонтирует трассу "Иртыш"

Подведены итоги электронного аукциона Федерального управления автомобильных дорог "Сибирь" на право капитального ремонта Южного обхода Омска, считающегося частью трассы Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск". Победителем торгов признано ООО "Стройсервис" омского предпринимателя Якова Вагнера, ставшее единственным участником аукциона. Сумма контракта составит 237,9 млн рублей.

В разговоре с "Омск Здесь" Вагнер пояснил, что основные работы на объекте будут проведены в следующем году: "Сейчас всё растёт в цене - и ГСМ, и строительные материалы, поэтому в 2017 году постараемся сделать максимальный объём работ. Капитальный ремонт Южного обхода - сложный объект, мало кто хочет браться за такую работу, на которой практически ничего не заработаешь. Наверное, поэтому мы и оказались единственными участниками".

Строитель признался, что на участие в торгах повлияла географическая близость ООО "Стройсервис" к месту выполнения капитального ремонта дороги.