До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах

Дорожникам грозят солидные штрафы за уклонение от выполнения гарантийных обязательств на отремонтированных на средства "Платона" дорогах.

В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса прошло совещание, посвящённое вопросам устранения нарушений, выявленных при ремонте дорог в 2016 году. Работы проводились на средства, собранные от системы "Платон".

В прошлом году, напомним, за счёт сборов с большегрузных автомобилей был проведён ремонт 38 дорожных объектов. В результате комиссионного обследования, специалисты дорожных служб на отдельных участках выявили недостатки - поперечные раскрытые трещины, выкрашивание (шелушение) покрытия, деформации обочин, просадки, занижение канализационных люков и дождеприёмных колодцев. Особо отмечено низкое качество содержания городских улиц - грязь на покрытии, загрязнение прибордюрной части, необеспеченность водоотвода с проезжей части и обочин, неочищенные ливневые колодцы.

- Больше половины дефектов имеют эксплуатационный характер, то есть они возникли в процессе эксплуатации дороги. Часть дефектов добросовестные организации уже устранили. Остальным дана установка привести участки в нормативное состояние до 10 июня. Это крайний срок, - отметил начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

Представителям подрядных организаций напомнили, что в случае невыполнения гарантийных обязательств, им грозят штрафы от 0,5 до 5 % от суммы контракта. Контроль за качеством восстановительных работ будут вести представители регионального Минстроя и Омского филиала ФКУ "Сибуправтодор".