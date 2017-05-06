Фестиваль 1200x90
До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах
Общество  •   6 мая 2017, 11:39, последнее обновление 6 мая 2017, 13:14  •  печать

До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах

Автор:

Дорожникам грозят солидные штрафы за уклонение от выполнения гарантийных обязательств на отремонтированных на средства "Платона" дорогах.

В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса прошло совещание, посвящённое вопросам устранения нарушений, выявленных при ремонте дорог в 2016 году. Работы проводились на средства, собранные от системы "Платон".

В прошлом году, напомним, за счёт сборов с большегрузных автомобилей был проведён ремонт 38 дорожных объектов. В результате комиссионного обследования, специалисты дорожных служб на отдельных участках выявили недостатки - поперечные раскрытые трещины, выкрашивание (шелушение) покрытия, деформации обочин, просадки, занижение канализационных люков и дождеприёмных колодцев. Особо отмечено низкое качество содержания городских улиц - грязь на покрытии, загрязнение прибордюрной части, необеспеченность водоотвода с проезжей части и обочин, неочищенные ливневые колодцы.

- Больше половины дефектов имеют эксплуатационный характер, то есть они возникли в процессе эксплуатации дороги. Часть дефектов добросовестные организации уже устранили. Остальным дана установка привести участки в нормативное состояние до 10 июня. Это крайний срок, - отметил начальник управления дорожного комплекса регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

Представителям подрядных организаций напомнили, что в случае невыполнения гарантийных обязательств, им грозят штрафы от 0,5 до 5 % от суммы контракта. Контроль за качеством восстановительных работ будут вести представители регионального Минстроя и Омского филиала ФКУ "Сибуправтодор".

Теги  •  #дороги #Минстрой #ремонт

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Nikita Pavlov  •  6 мая 2017, 13:04

Вот так и нужно поступать с недостатками, сделал, получил деньги, держи на гарантии, исправляй все что не качественно

Ответить
Татьяна Гусева  •  6 мая 2017, 12:42

Ремонты дорог это больная тема всех времен современности. Главное, чтобы это были не только обещания на словах.

Ответить
Последние новости
Вора, кравшего электроинструмент, нашли по следу подошв на песке  •  сегодня, 12:02
Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто  •  вчера, 17:50  •   2
Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"  •  вчера, 17:40
Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве  •  вчера, 17:33  •   1
Омский "Ашан" оштрафовали за отказ проходить проверку  •  вчера, 17:08  •   3
В 2016 году губернатор Омской области заработал почти шесть миллионов рублей  •  вчера, 16:51  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400