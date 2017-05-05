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Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"
Экономика  •   5 мая 2017, 17:40, последнее обновление 5 мая 2017, 17:43  •  печать

Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"

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"Агентство по страхованию вкладов" определило кредитную организацию, которая выдаст страховые выплаты вкладчикам омского банка "Сибэс". 

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам омского "Сибэса" стало АО "Россельхозбанк". Как сообщает пресс-служба "Агентства по страхованию вкладов", приём заявок на возмещение начнётся 12 мая. С этого же дня вкладчикам начнут выплачивать деньги.

Страховое возмещение будет выплачиваться вкладчикам в размере 100 % суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Напомним, 28 апреля у омского банка "Сибэс" была отозвана лицензия. Причина - нарушение законодательства, регламентирующего банковскую деятельность. По данным Центробанка, уставной капитал кредитного учреждения - 5,9 млн руб. Он не менялся с 1998 года. В состав акционеров входят несколько юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах России. Есть и кипрская компания "Ченнэлиа Холдингс Лимитед". Акции организации также принадлежат физическим лицам, зарегистрированным в Москве, Кемерово, Ивановской области. В Омске, судя по информации сайта, у банка два дополнительных и один головной офис.

Теги  •  #банк #выплата #компенсация #лицензия #Россельхозбанк #Сибэс

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