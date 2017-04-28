Омский банк "Сибэс" лишён лицензии

Финансовая организация уличена в сомнительных сделках с выкупом долгов по микрозаймам населению.

Сегодня, 28 апреля, Банк России опубликовал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибэс".

Текущее состояние банка "Сибэс" характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением "схемных" сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам, - говорится в сообщении Центробанка.

Как отмечает регулятор, "Сибэс" также проводил "фиктивные" операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, сообщает портал sibnovosti.ru. По оценкам Центробанка, "Сибэс" значительной роли на банковском рынке Омской области не играл.