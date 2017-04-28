Омский банк "Сибэс" лишён лицензии
Экономика  •  28 апреля 2017, 10:22, последнее обновление 28 апреля 2017, 10:29  •  печать

Омский банк "Сибэс" лишён лицензии

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Финансовая организация уличена в сомнительных сделках с выкупом долгов по микрозаймам населению.

Сегодня, 28 апреля, Банк России опубликовал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибэс". 

Текущее состояние банка "Сибэс" характеризовалось наличием критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением "схемных" сделок с приобретенными у микрофинансовых организаций правами требования по потребительским займам, - говорится в сообщении Центробанка.

Как отмечает регулятор, "Сибэс" также проводил "фиктивные" операции по замене активов для сокрытия реального финансового положения банка, в частности недостачи средств в кассе. В 2017 году бизнес банка сосредоточился на проведении сомнительных транзитных операций для клиентов с незначительной налоговой нагрузкой, сообщает портал sibnovosti.ru. По оценкам Центробанка, "Сибэс" значительной роли на банковском рынке Омской области не играл.

Теги  •  #банк #отзыв лицензии #Центробанк

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  28 апреля 2017, 10:56

Всегда пользовался услугами крупных и известных банков, все остальные лучше обходить стороной.

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